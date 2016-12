1981: Anthony Ervin voit le jour le 26 mai à Valencia (Californie), d’un père afro-américain et d’une mère juive ashkénaze. Jeune, il est atteint du syndrome de La Tourette, une maladie neurologique héréditaire. 2000: A 19 ans et des poussières, il devient le plus jeune champion olympique de l’histoire de la natation, lors du 50m nage libre à Sydney. Il partage sa médaille d’or avec son coéquipier et ami Gary Hall Jr. 2003: Double champion du monde deux ans auparavant (sur 50 et 100m libre), le meilleur nageur de la planète décide de quitter les bassins pour s’inventer une nouvelle vie, plus libre, voire déjantée. 2010: Après des années troubles (alcool, drogue, rock’n’roll, dépression, cours de tatouage, études de littérature anglaise, tentative de suicide), Anthony Ervin se décide à reprendre la compétition. 2016: Il devient, à 35 ans, le plus vieux champion olympique de l’histoire de la natation sur 50m libre à Rio, avec un centième d’avance sur Florent Manaudou. Il a prévu de défendre son titre en 2020 à Tokyo.

- Anthony Ervin, de quoi êtes-vous le plus fier: du gars qui est devenu le plus jeune puis le plus vieux champion olympique de l’histoire sur 50 m, ou de l’homme qui a réussi à survivre entre ces deux médailles d’or?

«Le fait de devenir champion olympique, c’est vraiment un grand moment, génial, que tu partages avec beaucoup de personnes: ta famille, tes coaches, tes coéquipiers. En fait, avec tous les gens qui t’ont accompagné à travers l’existence. Entre ces deux sommets olympiques, énormément de choses se sont passées. Je suis très reconnaissant envers les gens que j’ai rencontrées sur la route il y a si longtemps, et qui sont toujours restées avec moi. Ils m’ont aidé à forger l’homme que je suis. Je suis aussi fier d’eux que je le suis de moi. C’est facile d’entourer une personne quand elle a du succès. Mais, dès que ce succès vous quitte, tout est très différent.»

- La gloire foudroyante en 2000, un retour au sommet phénoménal en 2016 et, entre deux, la déchéance, une tentative de suicide. Parle-t-on d’une seule vie, de la même personne?

«J’ai envie de me référer à mon philosophe favori, Michel Foucault. Après être allé aussi loin, après avoir autant voyagé, tu sais ce que signifie le travail. Tout ce temps, toute cette distance… Tu vas loin, longtemps, tu repars toujours du même endroit, mais avec un cran de hauteur en plus. C’est exactement comme cela que je ressens les choses. Je ne crois pas avoir autant changé que j’ai grandi. J’ai grandi au sein du monde dans lequel je me suis jeté.»

- Quel regard portez-vous sur celui que vous étiez en 2001, à savoir le meilleur nageur de la planète?

«Il y a des similarités avec aujourd’hui mais… Ce type était vraiment monté très haut… (Il s’interrompt puis rigole) Je ne devrais pas parler comme ça de moi à la troisième personne. Je crois que je n’étais pas éduqué, préparé, sur le plan mental, à devenir champion olympique. Tout ce dont j’avais rêvé, tout ce que j’avais planifié, c’était nager. Je voulais juste essayer de devenir le meilleur nageur possible. Mais, dans la réalité, une fois que je le suis devenu, j’ai été appelé à incarner bien plus qu’une simple personne. Tu deviens ambassadeur de beaucoup de choses. Je n’avais pas signé pour ça, je n’avais rien demandé et, surtout, je n’avais pas à en assumer la charge. Je n’avais pas la maturité nécessaire pour gérer ça. Je vais citer James Baldwin: «Un homme avec du pouvoir, qui ne se connaît pas lui-même, est une source d’instabilité.» J’étais définitivement instable et j’ai craqué. J’ai explosé.»

- Donc, en 2003, vous décidez de mettre un premier terme à votre carrière d’athlète. Une question de liberté, de quête de soi?

«Les deux. Je n’aurais pas pu continuer à nager à cette époque, de quelque manière que ce soit. Les attentes, que j’avais peut-être créées moi-même, ne correspondaient pas du tout à ce que j’étais censé être ou faire. Il y avait un trop grand fossé entre la personne qu’on m’obligeait à devenir et celle que je voulais être. Ce qui est sacrément sûr, c’est que j’avais besoin de vivre ce que j’ai vécu, de me purifier, mais pas aux yeux de tout le monde. Je devais quitter la lumière pour devenir moi-même.»

- La stabilité, ça résume pourtant assez mal ces huit années de dérive, non?

«J’ai ressenti de la stabilité. J’ai commencé à me rassembler dès le moment où j’ai arrêté de nager. Je me suis concentré sur d’autres choses, je me suis posé des questions, c’était prospectif. J’avais du mal à considérer ma vie comme un tout, il existait une multitude de possibilités mais peu de choix. Je me suis créé un espace de liberté, mais la liberté, ça peut aussi paralyser. Aujourd’hui, je comprends mieux toutes les aventures et tout le bordel que j’ai traversés.»

- Parlez-nous de cette période rock’n’roll…

«Le rock’n’roll? (Il se marre) Oh, vous savez, c’était juste moi, avec quelques amis. Nous jouions de la musique, prenions du bon temps. Nous essayions de nous exprimer, nous étions dans une énergie qui nous rendait forts. J’étais comme un Rolling Stone, continue à y aller, à foncer, ne laisse pas les choses t’arrêter. Je ne voulais pas être stoppé, je voulais être dur dans ce processus de construction de soi. J’essayais vraiment de me nettoyer de l’identité que je m’étais construite depuis des années, celle d’un champion olympique. Je me suis distancié de cette image, j’ai tenté de devenir mon propre créateur.»

- Le nom de votre groupe, Weapons of Mass Destruction (Armes de destruction massive) était assez explosif. Un commentaire?

«On était juste un putain de petit groupe de merde. On ne voulait rien détruire du tout, si ce n’est un petit peu nous-mêmes – et nous n’avons même pas très bien bossé à ce niveau-là. On était juste des gars qui s’amusaient. Weapons of Mass Destruction, c’était un «hommage» à la politique de George Bush à l’époque. On était un peu têtes brûlées mais pas méchants.»

- À propos de destruction, vous avez essayé sur vous-même…

«Oui, j’ai essayé.»

- Que diriez-vous, aujourd’hui, à quiconque arriverait à la pensée de mettre fin à ses jours?

«Je me considère comme très heureux d’avoir manqué cette tentative de suicide. Même si, en un sens, j’ai réussi: une partie de moi est morte – on est dans la métaphore, là. Quand je repense à moi-même durant cette période de gloire, le message qui remonte, c’était: «Personne ne comprend.» Je n’avais personne sur qui me reposer, à qui parler. Il n’y avait aucune figure, autour de moi, en possession d’explications satisfaisantes, qui auraient pu m’aider à avancer. Au lieu de ça, j’ai juste continué à descendre en vrille, jusqu’à ce que j’atteigne cet abysse de noirceur où je ne savais plus où était le chemin vers le bas ou vers le haut. Et puis la lumière finit par revenir. Pour répondre à votre question initiale, voilà ce que je dirais à ces gens: peu importe la noirceur, il y aura de la lumière. C’est la vérité que j’ai expérimentée. Cela peut aider.»

- Vous aviez l’habitude de sortir faire la fête dans une robe blanche: vrai ou faux?

«Oui, c’est vrai.»

- Pourquoi?

«Je me promenais dans le paradis des artistes, parfaitement dégagé. Je voulais sortir des codes, j’évoluais dans les bas-fonds. Le but consistait à voir la réaction des gens qui me regardaient. Que vois-je dans leurs yeux? Je l’ai fait quelques fois, c’était en 2006 ou 2007. J’avais envie d’expérimenter ça.»

- L’une des plus grandes courses de votre vie, c’était à moto avec la police pour adversaire: vrai ou faux?

(Un peu contrit) «Ouais, c’est vrai.»

Et vous l’avez gagnée?

«Non, je l’ai perdue, c’était du lose-lose. (Silence) C’était stupide, j’ai eu de la chance de m’en sortir avec juste quelques blessures. Cela aurait pu être bien pire.»

- Finir par vous en sortir, c’est décidément une de vos spécialités, non?

«Oui, mais je vous le répète: une partie de moi est morte, perdue.»

Pourquoi êtes-vous revenu à la natation: marre de la liberté?

«Non, non, non. Après avoir envisagé ma vie comme celle d’un artiste durant toutes ces années à explorer, j’en suis arrivé au point où, après avoir atteint le plafond, j’ai réalisé que ce n’était pas la peine de continuer. C’est là que j’ai voulu retourner à l’école. La connaissance de moi-même et ma propre conscience sont devenues beaucoup plus académiques. J’ai étudié la littérature, je me suis éduqué, je me suis penché sur d’autres choses que le sport. Ensuite, j’ai retrouvé une assise, puis une motivation avec mon livre (ndlr: «Chasing Water, Elegy of an Olympian», une autobiographie coécrite avec Constantine Markides). Je suis entré dans une forme de catharsis.»

- Racontez-nous…

«J’en savais un bout sur l’addiction et, pour moi, le moment était venu d’arrêter de fumer, par exemple. L’idée consistait à reprendre contact avec mon corps, que j’avais enterré depuis longtemps, que j’avais négligé délibérément et en toute conscience. Je me suis dit: «Maintenant, je reprends mon corps.» C’est là que j’ai recommencé à nager, mais pas seulement. J’ai couru, fait du vélo. Je suis redevenu mon corps.»

- Et le goût de la compétition, comment est-il revenu?

«Ce n’était pas une histoire de compétition. Je n’ai jamais eu besoin d’être le meilleur, jamais. Mon seul talent, mon don, c’est ma capacité à jouer, à être un créateur dans l’eau, à m’exprimer avec elle. C’est cela qui m’a rendu plus rapide. Cela n’avait rien à voir avec quoi que ce soit d’autre. C’était juste moi, moi en train de jouer avec l’eau. C’est quelque chose que j’avais oublié et que j’ai retrouvé en donnant des cours de natation à des enfants. (Silence) C’est une belle histoire, hein?» (Il éclate de rire)

- Oui, d’autant que l’été passé, vous êtes redevenu champion olympique à Rio. Est-il possible de mettre en mots ce que vous avez ressenti?

«Je sais que ma première réaction, ça a été de rire. J’ai pensé que c’était absurde, impossible de revivre ça. Ensuite, il y a eu mes amis, mon frère, tous les gens qui étaient venus pour me voir. Je les ai entendus hurler. Alors je me suis tourné vers eux et j’ai hurlé aussi. Une grande célébration. Dans le flash de cette victoire, j’ai connu une forme de décomposition. Je le savais, je m’y attendais même. Juste après, je me suis dit, OK, maintenant, j’ai de nouveau un certain nombre de responsabilités. Je dois aller parler à la presse, je dois essayer d’expliquer, d’une manière ou d’une autre, comment cela a pu arriver. Je dois dire quelque chose pour tous les gens qui m’ont aidé à en arriver là, pour mon équipe, mon pays.»

- Si Hollywood consacrait un film à votre vie, quel serait le titre idéal?

«Je ne sais pas. En fait, je suis déjà allé plusieurs fois à Hollywood pour évoquer l’idée. Le livre que nous avons écrit avec Constantine est très structuré. Pour faire partie de mon histoire, de mon voyage, pour l’avoir expérimenté un peu avec moi, il faut avoir lu le livre. C’est quelque chose qu’on ne peut pas reproduire dans un film.»

- De toute façon, votre histoire est trop «grosse» pour marcher au cinéma, non?

«Oui, peut-être. Comment exprimer le sens d’une vie à travers un film? Si je devais faire ça, je travaillerais plutôt sur le plan artistique, sur une fiction. Je ne veux pas faire un film sur le type qui a connu la descente, puis qui est remonté, avec un happy end. La rédemption, c’est génial, mais ce n’est pas le sujet à partir duquel j’ai envie de créer. Ce n’est pas le moment. Je devrais trouver un moyen d’exprimer tous ces efforts, ces batailles, les souffrances et leur signification. Si mon histoire devait être expliquée, elle se limiterait au petit bout d’un chapitre de ce grand roman qu’est «Crimes et châtiments», de Dostoïevski.»

- Foucault, Baldwin, Dostoïevski… Quelle importance la littérature a-t-elle eue pour vous?

«La littérature a été un incroyable miroir pour comprendre le monde qui existait avant moi. Pour comprendre ma propre vie aussi. En un sens, c’est devenu ma religion. Je ne me confine pas uniquement aux saints livres. Mais j’ai pu me trouver dans un certain nombre d’entre eux.»

- Quand vous êtes revenu à la compétition, en 2011, vos amis avaient déployé une banderole: «Anthony is rock’n’roll.» Est-ce une bonne définition?

«Ils avaient des T-shirts aussi, avec ce slogan. Si c’est une bonne définition? Je ne sais pas, chacun a sa propre idée de ce que représente le rock. Cela peut vite devenir un cliché. Le rock’n’roll, c’est juste quelque chose qui résiste. Il n’a pas besoin d’être délicat, mais il peut l’être. Il n’a pas besoin d’être dur, mais il peut l’être au besoin. Il continue sa route. Un peu comme dans la vie.»

- Franchement, qui sera capable de vous battre en 2020 à Tokyo?

(Il pouffe) «N’importe qui. Vous ne savez jamais.»

- Êtes-vous sûr de le disputer, ce 50 m libre?

«En 2020? J’avais de toute façon prévu de continuer à nager, même si je n’avais pas été sélectionné dans l’équipe olympique pour 2016. Vous savez, je ne détermine pas mon propre mérite, ma valeur personnelle, sur la base de la compétition. C’est juste arrivé comme ça: je suis le champion olympique. Mais je ne tomberai pas dans les mêmes pièges que par le passé. J’ai du plaisir à travailler avec mon corps. J’aime nager, j’aime tout ce que cela me procure sur les plans physique et mental. Mais je n’ai pas besoin de gagner de nouveau. Je n’en ai jamais eu besoin, en fait. Je serai là, en 2020, pour les sélections olympiques américaines. Parce que je veux m’assurer que mes compatriotes sont meilleurs que moi» (Le Matin)