La Sud-Africaine Caster Semanya, championne olympique du 800 m aux Jeux de Rio, a officiellement épousé sa compagne de longue date, Violet Raseboya, samedi à Pretoria.

Le couple a échangé ses vœux dans une luxueuse propriété de la capitale sud-africaine, selon des photos publiées sur Instagram et Facebook. Sur les clichés, Caster apparaît rayonnante dans un costume bleu brodé de fils couleur or, un bouquet de roses à la main, aux côtés de Violet, qui est vêtue d'une somptueuse robe de mariée blanche.

La légende «Our perfect day» (Notre journée parfaite) accompagne les clichés, de même que les hashtags #wedidit (on l'a fait), #perfectcouple (couple parfait) et #casviowedding (mariage de Caster et Violet).

La cérémonie a coïncidé avec l'anniversaire de l'athlète, qui a fêté samedi ses 26 ans. Les deux jeunes femmes avaient procédé à un mariage traditionnel en décembre 2015 dans la province sud-africaine du Limpopo.

Caster Semenya a été à l'origine d'un débat autour du genre sexuel après sa victoire aux Mondiaux 2009 de Berlin, qui a ensuite abouti à une réglementation de l'Association internationale d'athlétisme (IAAF) sur la participation aux épreuves des athlètes intersexuées, à savoir qui présentent un taux élevé de testostérone.

(Le Matin)