Quand certaines stars du sport prolongent leur carrière, d'autres s'arrêtent au sommet de leur forme physique pour privilégier d'autres objectifs. C'est le cas d'Ashton Eaton, double champion olympique , et de Brianne Thiesen-Eaton, double médaillée d'argent aux Mondiaux (2013, 2015).

«J'ai tout donné pour le décathlon. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Merci de m'avoir offert le meilleur moment de ma vie. Je prends ma retraite», a écrit Eaton sur son compte Twitter.

«Faire quelque chose de nouveau»

Les deux amoureux ont surpris tout le monde en communiquant leur retraite commune avant leurs trente ans. L'Américain Ashton Eaton restera l'une des grandes figures de l'athlétisme. Il détient toujours le record du monde du décathlon.

«L'heure est venue de quitter l'athlétisme, de faire quelque chose de nouveau, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire dans le sport, j'ai donné les plus belles années de ma vie à essayer d'atteindre mes limites. Y suis-je parvenu ? Pour être honnête, je ne suis pas sûr que quiconque y arrive», a-t-il précisé.

I give everything to the decathlon. I did all I could. Thank u for making it the best time of my life. I'm retiring. https://t.co/x6kPMp9Jxz