Chicago, en ballotage pour disputer les play-offs, a récupéré sa star Dwyane Wade, absent depuis plus d'un mois, mais a concédé une défaite embarrassante face à Brooklyn (107-106), samedi.

Pour son retour d'une fracture du coude droit qui l'a privé de onze matches, Wade a marqué 14 points, mais le triple champion NBA n'a pas réussi à sortir les Bulls de leur torpeur. Après leur début de match sans énergie, ils se sont inclinés face à l'équipe affichant le pire bilan du Championnat 2016-17 (20 v-60 d).

La suite de la saison va être plus que compliquée

Jimmy Butler a pourtant marqué 33 points et fait passer son équipe brièvement en tête à 90 secondes de la sirène (103-101), mais les Brooklyn Nets ont fini fort grâce à Spencer Dinwiddie, auteur dans la dernière minute d'un panier à trois points et de trois lancers francs.

Cette défaite compromet la suite de la saison des Bulls: ils sont 8e (39 v-41 d) avec le même bilan que Miami, 9e, qui a battu Washington (106-103), et ne peuvent plus se permettre de faux-pas dans leurs deux derniers matches de saison régulière, lundi contre Orlando et mercredi à nouveau face à Brooklyn. (afp/nxp)