Le président Vladimir Poutine a promulgué une loi sanctionnant de peines de prison les entraîneurs et médecins qui auraient poussé des sportifs à se doper. Cette mesure a été annoncée après la divulgation du rapport de l'Agence mondiale antidopage (AMA) sur le système de dopage d'Etat en Russie. Cette loi, votée en novembre par la Douma (chambre basse du parlement) et approuvée par le Conseil de la Fédération (chambre haute), a été officiellement publiée dans la base officielle de documents juridiques de l'Etat. Elle prévoit des peines allant jusqu'à un an de prison ferme pour les entraîneurs ou médecins reconnus coupables d'avoir eu recours à la violence ou aux menaces pour pousser un sportif à se doper. La Russie est empêtrée dans un vaste scandale de dopage depuis la publication en novembre 2015 d'un rapport de l'AMA sur un système de dopage organisé dans l'athlétisme russe. La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) avait alors suspendu la Russie de toute participation aux compétitions internationales dans ce sport.

Moscou reste dans le viseur Plus de 110 de ses sportifs, dont la quasi-totalité de ses représentants en athlétisme, n'ont pas pu participer aux JO 2016, le pays échappant de peu à une exclusion totale. Fin juillet, le Comité olympique russe (ROC) a annoncé la création d'une commission indépendante chargée de débarrasser la Russie du dopage. Début août, le Comité international paralympique a exclu le Comité paralympique russe en raison de ce scandale, privant tous les sportifs russes des Jeux paralympiques de Rio. Moscou reste encore dans le viseur des instances antidopages: l'AMA a annoncé le mois dernier que la deuxième partie du rapport McLaren, publié en juillet et incriminant largement la Russie, sera publiée en décembre. (ats/Le Matin)