L’Omega European Masters 2017 (7 au 10 septembre) a annoncé la participation de Tommy Fleetwood. No 2 européen, le jeune Anglais de 26 ans fera son retour à Crans-Montana pour la sixième fois. Cinquième en 2014, il jouera les premiers rôles aux côtés de ses compatriotes Matt Fitzpatrick et Lee Westwood ainsi que d'Alex Noran, No 8 mondial et tenant du titre. (Le Matin)