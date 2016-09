Au terme d'une élection indécise, François Moubandje a été choisi en tant que sportif suisse pour la semaine du 19 au 25 septembre. L'international suisse, qui a contribué à l'exploit de Toulouse face au PSG vendredi (victoire 2-0), a récolté 32 % des suffrages (275 voix).

Il devance de justesse Stan Wawrinka, qui a atteint une nouvelle finale à Saint-Pétersbourg. Le Vaudois, qui remporte 25% des votes, a été battu par le jeune Allemand Alexander Zverev en finale.

Eren Derdiyok, en tête du classement des buteurs en Turquie grâce à son cinquième but lors du derby entre Galatasaray et le Besiktas, complète le podium. L'attaquant se positionne de plus en plus comme un titulaire en puissance pour l'équipe de Suisse (23%, 201 voix).

Rendez-vous lundi prochain pour élire un nouveau sportif suisse de la semaine. (Le Matin)