Le GSHC n'a plus le temps d'hésiter. La bagarre pour la 8e place est plus forte que jamais et tout point est important. Alors commencer la nouvelle année par un point à Zoug, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour les Aigles. Maintenant, les Servettiens auraient pu prétendre à mieux. Ne menaient-ils pas 2-1 à la 34e grâce à Gerbe? N'ont-ils pas bénéficié d'une petite phase à 5 contre 3 à la 45e? Alors quand Klingberg a trouvé la lucarne de Mayer à la 61e, les joueurs de Chris McSorley ont dû secouer la tête. Plus ennuyeux pour les Genevois, Noah Rod n'a pas terminé la partie. L'attaquant grenat a été contraint de rentrer prématurément au vestiaire en raison d'une charge brutale de Johan Morant à la 18e. Rod a dû se faire aider pour sortir de la glace et malheureusement sans s'appuyer sur son genou droit. Si l'impression se confirme, Rod pourrait bien manquer plusieurs matches pour la troisième fois de la saison. Blessé en septembre et en novembre, le numéro 96 des Grenat a déjà dû biffer treize rencontres cette saison. Avec Riat au Canada avec la Suisse M20, c'est un nouveau coup dur pour les Aigles. Surtout qu'ils recevront Zoug mercredi pour la première demi-finale de la Coupe de Suisse.

A Malley, le LHC débutait 2017 par la réception de Langnau. Et pour la cinquième fois de la saison, les hommes de Dan Ratushny ont battu les Emmentalois. Langnau a beau ne jamais baisser les bras face aux Lions, le club bernois ne trouve pas la solution face au LHC. Et ce même lorsque les Vaudois peinent à trouver l'ouverture comme ce fut le cas au cours du tiers médian. En avance 2-0, les Lausannois ont bredouillé leur hockey et Langnau s'est engouffré dans la brèche laissée par les locaux pour égaliser. Heureusement, l'air des Grisons a fait du bien à Dustin Jeffrey. le top scorer du LHC a inscrit le but décisif à la 46e à la suite d'une erreur de la défense emmentaloise et d'un bon travail de Danielsson. Ce succès offre un coussin de plus en plus confortable aux Vaudois qui confirment leur quatrième place au classement avec 60 points.

Dans le match au sommet à la PostFinance Arena, Zurich a battu Berne 2-1 tab. Mais les Ours demeurent en tête du classement avec une longueur d'avance sur leur adversaire du jour. (ats/nxp)