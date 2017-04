Après son insolite et douloureuse mésaventure qui l'a privé du Masters jeudi, Dustin Johnson n'est plus seulement connu des amateurs de golf: le N.1 mondial, blessé au dos en glissant en chaussettes dans des escaliers, a rejoint dans la chronique des sportifs maladroits et/ou malchanceux:

Santiago Canizares (ESP/football)

A quelques jours du coup d'envoi du Mondial-2002 en Corée du Sud et Japon, le gardien de but de Valence croit enfin toucher au but: il va disputer son premier grand rendez-vous comme titulaire, mais durant le stage de préparation de la Roja, il se blesse dans sa salle de bains. Il fait tomber son flacon de parfum et pour éviter qu'il ne se casse, le rattrape avec son pied. Blessé au tendon d'un orteil, il doit déclarer forfait et laisser sa place à Iker Casillas, indéboulonnable jusqu'en 2014.

Rio Ferdinand(ENG/football)

En janvier 2001, Rio Ferdinand, recruté quelques mois plus tôt par Leeds United pour 18 millions de livres, un record alors pour un défenseur, manque deux matches de sa nouvelle équipe en raison d'une blessure à un genou. "Il ne s'est pas blessé à l'entraînement, mais en regardant la télévision", explique, sans rire, son entraîneur David O'Leary. Ferdinand qui rejoindra ensuite Manchester United, est resté pendant près de quatre heures sur son canapé avec les jambes reposant sur une table basse.

Jason Pierre-Paul (USA/football américain)

Après l'une des meilleures saisons de sa carrière, le défenseur des New York Giants célèbre en famille le 4 juillet 2015, la fête nationale américaine, en organisant dans son jardin un feu d'artifice. Alors qu'il allume l'une des dernières fusées, elle explose et lui déchire la main. Il doit être amputé de l'index de la main droite, ce qui ne l'empêche pas de reprendre sa carrière, toujours sous le maillot des Giants.

Eugenie Bouchard (CAN/tennis)

Lors de l'US Open 2015, la Canadienne, alors 25e au classement WTA, participe au tournoi de double mixte avec l'Australien Nick Kyrgios. Après leur victoire au 3e tour, Bouchard se blesse en glissant sur le sol du vestiaires fraîchement lavé. Les médecins lui diagnostique un commotion cérébrale qui l'empêchera de disputer le reste de la saison.

Derrick Rose (USA/basket)

Avant même d'accumuler les blessures aux genoux, le meilleur joueur de la saison 2010-11 qui a quitté l'été dernier les Chicago Bulls pour les New York Knicks, traînait déjà la réputation de joueur malchanceux. En 2008, il s'est blessé au bras en épluchant une pomme dans son lit, une blessure nécessitant dix points de suture. (afp/Le Matin)