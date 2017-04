Le Valaisan (Ford Fiesta R5) a mené la 2e manche du championnat de Suisse des rallyes de bout en bout. Leader vendredi soir au terme de la 1re journée, il n’a jamais laissé un seul de ses adversaires venir le titiller le lendemain. Au final, il s’impose avec 35’’9 d’avance sur le Tessinois Ivan Ballinari (Ford Fiesta R5) et 45’’ sur le Jurassien bernois Nicolas Althaus (Skoda Fabia R5).

Sur le podium, juste après avoir récolté les honneurs dévolus au vainqueur, Sébastien Carron a tenu à prendre le micro pour évoquer «la saveur particulière de cette victoire, a-t-il dit. Mon papa Philippe a gagné la première édition du Critérium Jurassien en 1978. Je gagne la 40e, c’est une très belle satisfaction. Cette victoire arrive quasi deux ans jour pour jour après le décès de l’un de mes oncles, Christian. Et puis, je tiens à souhaiter le meilleur rétablissement possible à l’équipage qui est sorti de la route entre Goumois et Les Enfers. En ce moment, j’ai une grande pensée pour eux (ndlr: le pilote et le copilote ont été héliportés à Berne).»

Pour la petite histoire, soulignons encore que le Valaisan reste sur une impressionnante série de huit succès d’affilée fêtés dans le cadre du championnat de Suisse. C’est vite vu, personne ne l’a plus battu depuis le Rallye international du Valais 2015. Notons encore que c’est dans le Jura que le grand dominateur de la discipline en Suisse en ce moment avait fêté sa première victoire dans le cadre du championnat national. C’était en 2014, année du premier de ses deux sacres. Au vu du début de saison, il n’est pas sot d’imaginer qu’il pourrait porter son total de couronnes à trois dans quelques mois. (Le Matin)