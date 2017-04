Dans la nuit de samedi à dimanche (heure suisse), les Suisses ont d'abord écrasé les Etats-Unis 11-4 en barrage (quarts de finale), avant de perdre 6-5 après un end supplémentaire en demi-finale contre la Suède.

Valentin Tanner, le skip Peter De Cruz, Claudio Pätz et Benoît Schwarz ont pu nourrir le fol espoir d'une première finale suisse à un Mondial masculin depuis quatorze ans, après leur démonstration face aux Américain. Mais deux heures plus tard, ils ont fini par courber l'échine, de justesse, sur un take-out du double champion du monde suédois Niklas Edin dans l'end supplémentaire, au terme d'une finale restée très ouverte mais qui a vu les Suédois marquer une certaine emprise dans la deuxième partie.

Les Scandinaves joueront donc la finale contre le Canada du champion olympique Brad Gushue, dans la nuit de dimanche à lundi, un sacré morceau pour Edin & Cie sachant que les Canadiens sont invaincus en douze matches.

Favoris

Les Suisses du CC Genève disputeront la rencontre pour la 3e place ce dimanche à 20h (heure suisse), à nouveau face aux Etats-Unis. Ils partent légèrement favoris, ayant battu cette équipe à deux reprises (dans le Round Robin et en demi-finale) à Edmonton. En demies, ils n'ont jamais été en danger et ont pu s'appuyer sur un Benoît Schwarz, leur no 4, en pleine forme, avec un taux de réussite impressionnant (95 %).

Le quatuor genevois sera donc en quête d'un quatrième podium en autant de participations à un grand Championnat. Il avait glané le bronze au Mondial 2014, l'argent européen l'année suivante et le bronze mondial à nouveau en 2016, un palmarès assez éloquent. (ats/nxp)