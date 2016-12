Valerie Adams, quatre fois championne du monde du lancer du poids et double championne olympique, a reçu l'une des plus hautes distinctions de Nouvelle-Zélande en ayant été faite «Dame» .

La championne, l'une des plus populaires du pays, a été élevée au rang de «dame» dans l'ordre du mérité néo-zélandais pour service rendu à l'athlétisme. Elle est entraînée par le Bernois Jean-Pierre Egger.

Valerie Adams est la plus jeune personne à avoir été faite «dame» ou «chevalier» en Nouvelle-Zélande, à l'âge de seulement 32 ans.

Dame Susan Devoy, championne du monde de squash, et le vainqueur de l'Everest Sir Edmund Hillary avaient 34 ans quand ils avaient été honorés.

Le titre de «dame» ou «chevalier» est la troisième plus haute distinction du pays derrière l'Ordre de Nouvelle-Zélande, qui ne compte que 20 membres vivants, et les grands compagnons de chevaliers et de dames dont le nombre est limité à 30 personnes vivantes.

Aux JO de Rio, l'athlète avait pris la médaille d'argent derrière l'Américaine Michelle Carter. «Merci la Nouvelle-Zélande. Très honorée d'avoir reçu une telle récompense», a réagi Dame Valerie sur son compte Twitter. (ATS/Le Matin)