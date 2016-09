Les coéquipiers de José Fernandez ont rendu hommage à la jeune star (24 ans) de la Major Baseball League décédée dimanche dans un accident de bateau au large de Miami Beach.

Les joueurs des Miami Marlins portaient tous le numéro 16 et le nom de Fernandez sur leurs maillots au moment de se rendre au centre du terrain pour respecter une minute de silence avant le match contre les New York Mets.

