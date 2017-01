L'édition« swimsuits» - pour «maillots de bain» - du magazine américain Sports Illustrated est toujours très attendue.

Pour sa prochaine issue, le mois prochain, «SI» a choisi de miser sur deux gymnastes américaines: la reine des Jeux de Rio Simone Biles (quatre médailles d'or et une de bronze) et sa compatriote Aly Raisman (médaillée d'or par équipes) ont en effet accepté de se dévoiler (en partie).

En attendant la sortie du magazine, une vidéo du shooting a été publiée sur YouTube. Elle n'est pas désagréable à regarder, évidemment. Et à considérer les réactions des deux gymnastes sur Twitter (voir ci-dessous), Simone Biles et Aly Raisman ne sont pas peu fières de leur expérience.

WOW thank u @SI_Swimsuit @MJ_Day for including me. Love how @SInow celebrates all women for being strong & beautiful pic.twitter.com/JRl1pPq11l