La tension monte entre Américains et Européens, à trois jours du début de la Ryder Cup, cette compétition de golf par équipes de douze joueurs opposant traditionnellement les États-Unis et l'Europe.

A Chaska, dans le Minnesota, la guerre des mots a commencé: les Américains ont tiré les premiers, mais les représentants du Vieux Continent ont immédiatement répondu.

Ainsi, le capitaine US Davis Love a-t-il affirmé la semaine dernière que «l'équipe (américaine) de cette année est la meilleure à, peut-être, jamais avoir été réunie». Le commentateur TV Johnny Miller a même enchaîné: «Et l'Europe est la pire équipe qu'ont ait vue depuis de nombreuses années». Il voit même les États-Unis s'imposer de cinq points (sur un total de 28 matches valant chacun un point).

Interrogé ce jeudi sur les déclarations américaines, le golfeur espagnol Sergio Garcia a répondu du tac au tac: «Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Si c'est ce qu'ils (les Américains) pensent, tant mieux pour eux. Mais nous, on sait ce qu'on vaut, et c'est ce qui compte. A la fin de la journée, tu ne gagnes pas la Ryder Cup avec la bouche. C'est sur le parcours que tu la gagnes. Alors on verra bien quelle équipe est la meilleure!»

Une manière d'avertir les Américains que les Européens sont prêts. Mêmes si les États-Unis mènent au nombre de victoires finales (25-13), les Européens sont en train de raccourcir la distance, puisqu'ils ont remporté dix des quinze dernières éditions, dont la dernière en 2014. (Le Matin)