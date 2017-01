La belle aventure d'Alan Roura sur le Vendée Globe a failli s'arrêter brutalement lundi. Après avoir heurté un OFNI (Objet Flottant Non Identifié) dans le Pacifique, le genevois a dû changer son safran (partie du gouvernail) en toute urgence. Il a réussi cet exploit dans des conditions difficiles.

«Ils (ses concurrents) m’ont dit que j’étais un grand marin et un grand malade. Ils m’appellent Mac Gyver, ça y est ! La Direction de course était assez impressionné aussi…», explique Alan Roura sur son site internet.

«Très, très fatigué»

Mais le changement périlleux ne s'est pas fait sans séquelles pour le Suisse. «Physiquement, je suis déglingué. J’ai les coudes bien défoncés, J’ai du mal à me tenir sur mes jambes, j'ai du mal à marcher et à me lever. Passer d’assis à debout, c’est compliqué ! J'ai les mains entaillées de partout. Et je suis surtout très, très, très fatigué», confie encore Roura.

Après près de deux mois de course à travers le monde, le skipper est classé 13e, un rang «dont je n'aurais jamais osé rêvé», dit-il. (Le Matin)