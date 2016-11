La Zurichoise de 34 ans, qui avait convoqué la presse, a fait savoir qu'elle reprendra la compétition l'automne prochain. Elle a exclu une reconversion sur les longues distances (Ironman, semi-Ironman), des spécialités qui ont fait la renommée de Daniela Ryf, élue sportive suisse de l'année 2015.

La tasse de thé de Nicola Spirig reste la distance olympique classique (1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied). Ces distances plus courtes sont très intensives mais exigent moins de temps de préparation, un point essentiel pour Spirig qui est déjà très engagée dans d'autres activités (Kids' Cup, fondation propre, notamment). Elle entend en outre être suffisamment présente pour sa famille.

L'épouse de Reto Hug - ancien triathlète international - avait donné naissance à son premier enfant (Yannis) en mars 2013.

Nicola Spirig va encore réjouir ses supporters: elle entend poursuivre sa quête de médailles au moins jusqu'aux JO de Tokyo en 2020. «J'aimerais à nouveau pouvoir m'y battre pour les podiums. Je n'irai pas juste pour participer», a-t-elle dit. A Tokyo, elle deviendrait la première triathlète à totaliser cinq participations olympiques. (ats/nxp)