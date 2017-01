La toile s'est enflammée cette nuit des milliers et des milliers de voeux souhaités par les sportifs, en activité ou pour certains déjà à la retraite. Les clubs ne sont pas demeurés inactifs. On vous a pêché quelques messages bien sympathique. La palme de l'originalité revient au footballeur Toni Kroos, élu premier chambreur de l'année, auteur d'un montage osé (re)mettant en scène à sa manière l'humiliation ressentie par le Brésil lorsque la Seleçao avait été fessés 7-1 par l'Allemagne le 8 juillet 2014, en demi-finale de sa Coupe du Monde. Ayant manifestement bien préparé son coup, Kroos attendait la bonne heure - et année - pour entrer en action une deuxième fois! Allez, bonne année à tous et toutes!

Happy new year ???????????????? pic.twitter.com/qZQJyS5ZHA — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) 1 janvier 2017

Happy new year!! Bonne année!! ???????? ???????????????????????????????? — Clint Capela (@CapelaClint) 1 janvier 2017

Happy New Year :) — Lara Gut (@Laragut) 1 janvier 2013

Manuel Neuer wishing all his fans a happy new year via Instagram! #FCBayern pic.twitter.com/JBF2qQzMY8 — Home Bayern (@HomeBayern__) 31 décembre 2016

Happy New Year 2017 ?????????????????????? pic.twitter.com/ur99qxXwEc — EnnerValencia (@EnnerValencia14) 31 décembre 2016

It has been a year full of dreams come true. ???? I wish you a very Happy New Year!! ????



Je vous souhaite une très bonne nouvelle année ! ???????? pic.twitter.com/wr0eapm91p — Eric Bailly (@ericbailly24) 31 décembre 2016

