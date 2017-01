Dario Cologna a enfin retrouvé les joies d'un podium. Un an pile après sa 2e place sur le 15 km en classique d'Oberstdorf, le Grison s'est classé 3e, au même endroit, du skiathlon 20 km qui constituait la 3e étape du Tour de Ski. De quoi le voir remonter au 4e rang du général.

Au-delà du résultat, le Grison a démontré une explosivité et une aisance de bon aloi. D'abord, il est allé chercher de précieuses bonifications après 12,5 km en terminant 2e d'un sprint intermédiaire. Puis il a placé une «mine» après 15 km, en prenant 3 secondes au peloton sur son accélération en skating.

Il a certes été rejoints par les hommes forts, le Norvégien Martin Johnsrud Sundby et le Russe Sergey Ustiugov, mais ce petit regroupement entre cracks a permis au public d'assister à un final royal.

Une première depuis 2013?

Au sprint, Ustiugov s'est montré une nouvelle fois irrésistible, l'emportant devant Sundby et Cologna. C'est le troisième succès en autant d'étapes pour Ustiugov sur ce Tour.

Le Russe emmène évidemment le classement général, avec 30'' d'avance sur Sundby et 1'04 devant le Canadien Alex Harvey. Cologna, 4e à 1'30'', est en nette progression. Les quatre dernières étapes devraient lui convenir, et il tentera de monter à nouveau sur le podium final, ce qui ne lui est plus arrivé sur le Tour depuis sa 2e place en 2013. (ats/Le Matin)