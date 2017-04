Mari et femme au civil, Paul Lonyangata et Purity Rionoripo ont remporté le 41e marathon de Paris. Le Kényan et la Kényane, premier couple à s'imposer dans la capitale, ont tous les deux pulvérisé leur record personnel, Rionoripo améliorant même le record de l'épreuve.

Lonyangata, 24 ans, a emmené un quadruplé kényan, au terme d'un écrémage progressif. Cet ancien médaillé de bronze aux Mondiaux juniors du 10'000 m a porté son attaque après le 36e km pour gagner son troisième marathon, Lisbonne en 2013 et Shanghai en 2015. Son chrono de 2h06'09 est un des meilleurs enregistrés à Paris, à bonne distance cependant du record du parcours (2h05'04) de Kenenisa Bekele.

57'000 inscrits

Purity Rionoripo s'entraîne et vit dans la Vallée du Rift comme son époux, mais ils ne se voient pas tous les jours vu qu'ils se préparent dans des groupes distincts. Leur victoire commune à Paris n'en apparaît que plus forte. En 2h20'54, Rionoripo a retranché une douzaine de secondes au record du parcours et précédé de quatre secondes sa compatriote Agnes Barsosio.

L'épreuve a enregistré 57'000 inscrits - mais probablement moins de 50'000 partants -, ce qui la place en 2e position des marathons les plus courus au monde. Beaucoup d'entre eux, en particulier Tokyo et Londres, limitent toutefois, parfois drastiquement, leur nombre de participants. (afp/nxp)