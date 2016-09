«Eddie Hearn, le promoteur de Joshua, et moi-même, nous nous sommes mis d'accord sur les aspects financiers», a indiqué Bernd Bönte, le manager du boxeur ukrainien (40 ans). «La balle est désormais dans le camp des organisations internationales, mais nous aimerions que le combat ait lieu», a-t-il ajouté.

Les chaines Sky Sports et RTL seraient «très intéressées» par le combat qui devrait se dérouler en Grande-Bretagne, à Manchester. Le clan de son possible futur adversaire de 26 ans, médaille d'or aux JO 2012 chez les 91 kg, a d'ores et déjà réservé la Manchester Arena pour le 26 novembre.

«Inapte à combattre»

Le Britannique Tyson Fury, champion du monde WBA, WBO et IBO des lourds et personnage controversé en raison de ses déclarations stigmatisant les femmes et les homosexuels, avait annoncé vendredi que le combat face à Klitschko, prévu le 29 octobre à Manchester ne pouvait pas avoir lieu. Il s'estime «médicalement inapte à combattre» en raison d'une blessure à la cheville.

Il s'agit du deuxième report du fait du Britannique qui, en novembre et à la surprise générale, avait dépossédé de ses ceintures WBA, WBO et IBO Klitschko, invaincu auparavant pendant 11 ans. Après deux reports de la revanche face à Klitschko, les instances sportives respectives pourraient retirer à Fury ses ceintures WBA, WBO et IBO. (si/nxp)