Arrière shooteur très habile, Dusan Mladjan a compilé 12,8 points, 2,7 rebonds et 1,2 assist de moyenne en six matches avec la sélection de Petar Aleksic. La saison passée avec les Lions de Genève, il a réussi 15,1 points, 2,2 rebonds et 1,1 assist de moyenne.

Né en 1986 en Serbie, Mladjan a débuté sa carrière en LNA avec les Lugano Tigers en 2003. Il a ensuite tenté sa chance en Italie, mais il est à chaque fois revenu au Tessin. Lors de la saison 2013-2014, il a connu sa plus belle expérience à l'étranger avec le club serbe de Radnicki Kragujevac et une participation remarquée à l'EuroCup. Il n'a vécu qu'une année en Serbie avant de revenir en Suisse et donc aux Lions de Genève.

Mladjan est le deuxième Genevois à quitter le bout du Léman pour rejoindre Olympic après le meneur Jérémy Jaunin. (ATS/Le Matin)