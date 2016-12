L'attaquant français de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann est un grand fan de basketball. Il profite ainsi de la trêve de Noël en Espagne pour se rendre aux États-Unis, berceau de la NBA.

Jeudi soir, il était à New York pour assister, au premier rang du Madison Square Garden, à la rencontre entre les New York Knicks et le Magic d'Orlando. Mise au courant, la célèbre salle lui avait concocté un petit hommage.

Les écrans géants ont diffusé une vidéo de l'attaquant de l'Atlético Madrid inscrivant un très joli but en retourné. Des chants de supporters de foot ont alors envahi la salle, alors que le visage de l'international français s'affichait à l'écran.

Surpris et hilare, celui-ci a brièvement effectué sa fameuse «danse des pouces» en guise de remerciement.

[VIDEO] NBA - Griezmann ovationné à New York ! https://t.co/deyx9K61g2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 décembre 2016

Thanks Madison Square Garden ! C'était le feu ???????????? #Knicks pic.twitter.com/JNpHAA4a6C — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 23 décembre 2016

Antoine Griezmann a par ailleurs pu réaliser un rêve en rencontrant son idole Derrick Rose, le meneur des Knicks, avec lequel il a pu échanger son maillot.

(Le Matin)