«J'ai donné tout ce que j'avais, je ne me dis pas J'aurais dû faire ça ou ça . J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais», a expliqué le triple champion NBA lors de la conférence de presse d'après-match.

«Mentalement et physiquement, je suis à plat au moment où je vous parle et je veux rentrer chez moi. Quand on joue contre une équipe comme celle-ci et qu'on réussit le match qu'on a fait, avant de laisser passer notre chance, c'est clairement quelque chose qui vous vide», a-t-il poursuivi.

Cleveland menait de six points à trois minutes de la fin du match N.3 (113-107), mais a complètement craqué face à Kevin Durant et Stephen Curry qui ont marqué onze points et offert une troisième victoire de suite à Golden State dans cette série au meilleur des sept matches. Les Cavaliers, champions en titre, n'ont plus le droit à l'erreur, à commencer par le match N.4 programmé vendredi dans leur salle.

«On n'a pas perdu ce match parce qu'on était fatigués, on l'a perdu parce qu'ils ont réussi leurs tirs et stoppé nos actions en fin de match, ce que nous n'avons pas réussi à faire», a insisté «King James» qui tourne à 32 points par match dans cette finale.

Jamais dans l'histoire de la NBA une équipe menée 3 à 0 en finale n'a réussi à remporter le titre, mais James, 32 ans, n'abdique pas. «Notre situation est compliquée, on va regarder la vidéo du match et tenter de trouver des solutions pour être encore meilleurs pour le prochain match, c'est la seule chose qui compte», a-t-il insisté.

Son entraîneur Tyronn Lue reste lui aussi persuadé que la finale 2017 n'est pas encore jouée. «Golden State est une grande équipe, mais je pense que nous sommes aussi une grande équipe, ils jouent à très haut niveau, mais on s'est battus et on a les a inquiétés», a-t-il rappelé. (afp/nxp)