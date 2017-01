«Si je peux donner un petit coup de main, j’ai plaisir à le faire...» C’est ainsi qu’Alain Joseph, président du LS, justifie les 5000 francs qu’il a lui-même versés au BBC Lausanne à l’heure où les basketteurs de la Vallée de la Jeunesse doivent réunir 45000 francs pour avoir le droit de disputer leur demi-finale de Coupe de Suisse contre Monthey prévue ce samedi (15h). S'il obtient le sursis, le club vaudois devra encore trouver 150000 francs pour terminer sa saison.

«Dans l’urgence, on doit tous se mobiliser pour aider le BBC Lausanne. La Ville, le canton, les entreprises, les privés, tout le monde, chacun à son niveau, peut faire quelque chose. Ils possèdent un coach très charismatique. Quand on voit quelqu'un qui s'engage autant pour son club et son sport, ça interpelle... A moyen terme, l’objectif serait de pérenniser le système comme on l’a fait dans le foot. On peut les aider.»

18600 francs de dons

C’est en tant qu’entrepreneur et non président du club de la Pontaise qu’Alain Joseph s’est manifesté. «Dans un premier temps, explique-t-il, avec mon comité du LS, on a pensé intervenir au nom du football. J’ai finalement préféré le faire à travers l’une des entreprises de mon groupe qui gère des événements sportifs (ndlr: Grand Chelem).»

Ce mercredi à midi, le BBC Lausanne avait réuni 18600 francs (41,3%) de la somme qui lui manque par le biais de 68 contributeurs. Ses responsables doivent rencontrer aujourd’hui en fin de journée les dirigeants de Swiss Basket à Fribourg afin d’esquisser, ou non, les possibilités d'un sauvetage. Et si oui, de quel type. (Le Matin)