L'arrière vaudois des Hawks a précisé dans un communiqué que le bénéficiaire est «Gideon's Promise», une organisation caritative basée à Atlanta, apprend-on sur le site de «The Atlanta Journal Constitution». «C'est extrêmement gratifiant de savoir que justice a été rendue et que je peux finalement laisser cet affaire derrière moi», explique-t-il dans son communiqué.

«Nous sommes tous conscients que les affaires de brutalité policière sont encore beaucoup trop nombreuses de nos jours. Il y a tellement d'affaires dont on ne parle pas, et tellement de victimes qui n'ont pas les moyens de se battre pour faire respecter leurs droits comme j'ai pu le faire», poursuit-il.

Gideon's Promise est une organisation soutenant la formation des avocats commis d'office à travers tout le pays, précise Thabo Sefolosha. «Sur leur site internet, il est écrit nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix . J'espère que mon don va permettre à de nombreuses personnes de faire entendre leur voix pour obtenir justice», souligne-t-il.

Un accord a été passé cette semaine entre la ville de New York et Thabo Sefolosha, mettant fin aux poursuites engagées par le Vaudois après son arrestation musclée à la sortie d'une boîte de nuit du quartier de Chelsea à Manhattan en avril 2015. Victime d'une fracture du péroné et privé de la fin de la saison 2014/2015 de NBA, Thabo Sefolosha avait porté plainte en raison de la violence excessive des cinq policiers. (ats/nxp)