L'image est juste sympa: mercredi soir, alors que son équipe des Atlanta Hawks menait 96-85 sur le parquet des Indiana Pacers (et qu'il ne restait que 23 secondes à jouer), le Suisse Thabo Sefolosha a choisi de s'asseoir à côté d'un petit garçon.

Le fait que le bonhomme en question porte un maillot des Pacers ne constituait visiblement pas un obstacle particulier pour Sefolosha. Ils ont discuté et même ri ensemble pendant la fin du match.

Le Suisse s'est-il excusé d'avoir gagné (le score n'allait plus bouger jusqu'à la sirène finale) et d'avoir rendu le petit garçon triste? On ne le saura jamais. En tout cas, la scène est suffisamment rare pour avoir capté l'attention des cameramen.

Et le garçonnet a visiblement pris du plaisir à discuter avec une star de NBA, fût-elle de l'équipe d'en face.

.@ThaboSefolosha decided to spend the final 23 seconds tonight sitting in the front row with a young Pacers fan: pic.twitter.com/xIY8mQ2Ef3 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 24 novembre 2016

(Le Matin)