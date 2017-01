Né le 26 novembre 1911, Robert Marchand s'apprête à refaire parler de lui. Ce mercredi dès 16h, le vénérable et très sportif centenaire tentera d'établir un nouveau record du monde sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines: le record de l'heure des plus de 105 ans. Avec 26,9 km, il détient déjà celui des plus de 100 ans (avec 26,927km/h). «Je fais bien la distinction entre le battre et l'établir, détaille le vieil homme. Personne ne l'a fait avant moi, je suis le premier à le tenter donc je l'établis. Ça fait de moi le plus vieux sportif du monde. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. C'est spécial, non?» Plutôt oui.

Dans une forme jugée étincelante par ses proches, cet homme qui a traversé les deux dernières guerres mondiales, qui est né l'année où Marie Curie a reçu le prix Nobel de chimie, va rouler encore plus de 20 km en soixante minutes sans dépasser la règle d'or qu'il s'est fixée: les 110 pulsations cardiaques par minute avec, pour seule potion magique, un peu de miel dans sa gourde d'eau. «Mais non, je ne suis pas un phénomène, a-t-il confié au Parisien. Juste un type simple et normal, tout ce qu'il y a de plus normal.»

Seize présidents de la République

Ancien militant communiste convaincu, témoin privilégié de l'entrée des troupes allemandes dans sa ville natale d'Amiens en 1914-1918 et veuf depuis 1943, le doyen des cyclistes du monde a connu pas moins de 16 présidents de la République.

Le 31 janvier 2014, il avait pédalé à la vitesse de près de 27 km/h pour s'emparer du record de l'heure, dans la catégorie centenaire.



