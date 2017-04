Pour sa dernière course en tant que professionnel, Tom Boonen n'a pas été épargné par les contrôleurs antidopage au départ de Paris-Roubaix. «J'ai été réveillé tôt», a-t-il révélé dans une interview accordée à VTM Nieuws quelques minutes avant le départ. «Cela fait partie aussi apparemment de la dernière course (rires). Pour le reste en avant. J'étais plus nerveux avant mon premier Paris-Roubaix qu'aujourd'hui. Je me sens bien. Ce sera une journée magnifique et je suis content d'enfin pouvoir courir», ajoute le quadruple vainqueur de la «Reine des classiques» qui entend bien réussir un dernier exploit avant de prendre sa retraite. (Le Matin)