Notre «Ferdy national» est mort! Premier Helvète à avoir remporté le Tour de France, Ferdinand Kübler, légende du cyclisme suisse, est décédé jeudi après-midi, aux environs de 14h, dans un hôpital zurichois, a rapporté la Schweizer Illustrierte. Il avait 97 ans.

Son épouse Christina, qui l'a accompagné dans ses derniers moments de vie, a expliqué à la publication alémanique: «Il m'a encore dit: «Christina, tu es la meilleure femme du monde». Ferdi s'est ensuite endormi paisiblement, avec un sourire sur son visage.»

Le couple avait pu passer Noël à la maison. Mais Ferdy Kübler, qui avait souffert de nombreux problèmes de santé au cours de ces dernières années, a ensuite dû être hospitalisé à la suite d'un sévère refroidissement.

Né le 24 juillet 1919, le Zurichois a connu ses heures de gloire à la fin des années 40 et au début des années 50. Il a été sacré champion du monde en 1951, un an après avoir remporté le Tour de France. Il a également remporté Liège-Bastogne-Liège et la Flèche wallonne à deux reprises (1951-1952), trois Tours de Suisse et deux Tours de Romandie.

(Le Matin)