Les nerfs sont déjà à vif lors des premières courses cyclistes de la saison. Sur le Tour de Dubai, Andriy Grivko a asséné un violent coup de coude au visage de Marcel Kittel.

Résultat: l'Ukrainien a été exclu par les organisateurs de la compétition. De son côté, l'Allemand a terminé la course le visage en sang; il n'a pas pu disputer le sprint final de l'étape remportée par John Degenkolb.

Astana, l'équipe de Grivko, s'est immédiatement excusée pour le comportement de son coureur.

Des remords qui laissent Marcel Kittel de marbre. Ce dernier, cité par L'Equipe, estime que Grivko «devrait peut-être être suspendu pour les six prochains mois. Il est une honte pour le cyclisme, son équipe, les sponsors et cette course.»

«Un centimètre plus à droite et il aurait pu me blesser à l'oeil car il a cassé mes lunettes. Il y a quarante témoins dans le peloton qui l'ont vu. Il m'a envoyé (Bernahrd) Eisel pour s'excuser, mais de quoi ? Il y a des limites à ne pas franchir. Si vous avez un problème pendant une course, vous en parlez, peut-être que vous vous frottez. Je n'ai pas de problème avec ça mais dès que vous blessez quelqu'un, c'est terminé. Il n'y a pas de pardon», rajoute le sprinter.

Les excuses d'Astana

Astana Proteam apologizes to @marcelkittel and @quickstepteam for improper behavior of its rider @andrei_007 during stage 3 of @dubaitour — Astana Proteam (@AstanaTeam) 2 février 2017

L'arcade en sang de Marcel Kittel. L'Allemand a-t-il reçu un coup ? #lequipeVELO



Plus d'infos : https://t.co/lVBR7OrCnK pic.twitter.com/VzXUyuSfau — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 2 février 2017

(Le Matin)