Contrairement aux deux années précédentes, la Suisse possède suffisamment de points dans le World Tourpour et entre dans le top 10. Elle aura donc neuf coureurs aux Championnats du monde au Qatar, mi octobre.

Après la Clasica de San Sebastian, dernière course à compter pour le classement avant les Mondiaux, la Suisse occupe le 10e rang. La Suisse n'avait plus pu compter sur une équipe complète depuis 2013 à Florence. A Richmond (2015) et Ponferrada (2014), Swiss Cycling n'avait sélectionné que trois coureurs, tuant tout projet tactique dans l'oeuf. (si/nxp)