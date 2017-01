La vengeance pétillante de Contador

En octobre dernier, Oleg Tinkov n’avait pas eu de mots assez durs pour tirer à boulets rouges sur son leader Alberto Contador. «Contador devrait arrêter sa carrière maintenant, estimait alors son employeur. Je pense qu'il va être comme un canard boiteux. Il aura l'air stupide. Il ne gagnera plus le moindre Grand Tour.»

Non content de son petit effet, le milliardaire russe n’avait pas hésité à en rajouter plusieurs couches. «C’est un triste personnage, avait-il verbalement dégainé. Il n’a jamais voulu boire de champagne, il est toujours prudent sur ce qu’il mange (...) Les gens toujours sérieux sont ennuyants. Ils peuvent aller se faire voir, ils sont chiants, leur vie est nulle»

Le dit Contador est donc allé se faire voir chez Trek-Segafredo, sa nouvelle équipe. Et surtout, le double vainqueur du Tour de France (2007 et 2009) s’est empressé de présenter ses bons vœux en postant une vidéo dans laquelle l’Espagnol apparaît avec son nouveau maillot, une coupe de champagne à la main. Pour mieux fêter la nouvelle année sans doute mais surtout arroser son ancien employeur en retour. Voilà pour une petite vengeance pétillante et plutôt de bon goût.

Vous reprendrez bien quelques bulles, M. Tinkov?