Comment avez-vous accueilli l’arrivée du co-sponsor Tag Heuer cet hiver au côté de BMC? «C’est vraiment un très bon signe. C'est à la fois l'arrivée d'une marque de luxe et d'une marque suisse. Je pense que le cyclisme mérite bien plus que des entreprises qui sont non pas bas de gamme, mais qui font de l’argent dans les secteurs que l'on ne connaît pas forcément. TAG a au contraire une stratégie marketing extraordinaire, qui sera excellente pour le cyclisme. J'espère que d'autres marques de ce standing arriveront bientôt aussi.»

Il l'avoue sans détour: Stefan Küng aime souffrir sur les pavés de Paris-Roubaix. Mais celui qui sera dévoué au service du grand favori belge Greg Van Avermaet dans l'équipe BMC-TAG savoure d'abord d'être revenu de très loin. Il s'était amoché tout le côté gauche (fractures à la clavicule et au bassin) lors des Championnats de Suisse à Martigny en juin 2016.

Stefan, comment avez-vous géré cette nouvelle longue absence et votre convalescence?

Plutôt bien. Ma blessure aux Championnats de Suisse était vraiment très grave, avec plusieurs os cassés. Ma physiothérapeute m'a elle-même révélé qu’elle ne croyait pas que je récupérerais tous mes moyens un jour.

Physiquement, le côté gauche de votre corps a été durement touché. Est-il aujourd'hui aussi performant que le côté droit?

Je suis revenu très vite à un bon niveau, mais je dois encore travailler cet aspect, c'est vrai. Je dois faire attention à bien gérer ma position et mon pédalage pour ne pas avoir de différence de force entre le côté gauche et le côté droit.

Diriez-vous que vous êtes plus fort ou, au contraire, moins fort qu’en 2015, lorsque vous aviez notamment gagné une étape du Tour de Romandie à Fribourg?

Je me sens clairement plus fort qu'en 2015, plus mûr aussi. C’est déjà mon troisième Paris-Roubaix par exemple. J’ai beaucoup plus d’expérience. Je sais comment ça se passe dans le peloton professionnel. Tout ce qui m’est arrivé m’a donné un surplus de maturité.

Et des frustrations, aussi?

Il n'y a pas que le succès qui fait partie du sport, il y a aussi des défaites. Alors quand j’ai mal sur le vélo, je pense aussi aux moments où j’avais encore plus mal dans le lit d’hôpital.

Paris-Roubaix reste une course particulière. Se sent-on toujours un peu néophyte sur un tel monument?

Oui bien sûr, Paris-Roubaix sera toujours quelque chose de vraiment spécial. C’est vraiment la plus belle course de mon année. Les pavés, je les aime bien même si ça fait mal. Je pense ne plus être un débutant car je sais ce à quoi je m'attaque. Je sais ce que je vais sentir après 200 km. Je sais que ce sera dur de gérer les crevaisons, de revenir aussi. Je connais tous ces aspects. Mais Paris-Roubaix m'impressionnera toujours.

Ne faut-il pas être un peu fou pour rouler sur les pavés? Comment vous gérez toutes ces vibrations?

Il faut être un peu fou, oui (rires). Dans l’équipe, beaucoup disent que c’est une bataille vraiment trop dure. Il n'y a presque personne qui peut affirmer qu'il aime les pavés. Les pavés et les vibrations, c’est un terrible choc pour le corps, toute la journée. On parle d'ailleurs de «gueule de bois» après Paris-Roubaix. Pendant deux jours, tout le corps fait mal. Il y en a qui ont vraiment mal aux mains, au dos, aux pieds. Si tu ne souffres pas de ces problèmes-là, c'est que tu as beaucoup de chance.

Comment ça se passe avec votre leader Greg Van Avermaet, qui est l’un des favoris pour cette course? Il est presque intouchable cette année sur les classiques…

Greg est quelqu'un de vraiment fort. Il a beaucoup de confiance en lui et en l’équipe. C’est agréable de pouvoir rouler pour un tel leader. Il a la classe, pas seulement sur le vélo mais aussi en dehors. Il est très calme et relax, il est très modeste et je peux dire que c'est un bel exemple pour moi.

Qui sont les autres favoris ?

A part Greg, je dirais Sagan. Ce sont les deux qui étaient au-dessus du lot pendant la saison des classiques. Ça va vraiment se jouer entre eux si c’est homme contre homme. Après, il y a aussi Tom Boonen. Pour sa dernière course, il a une équipe très forte. Et puis il y a toujours des mecs comme Matthew Hayman, John Degenkolb,... (Le Matin)