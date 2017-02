La quatrième étape du Tour de Dubaï, prévue ce vendredi, a été annulée en raison d'une forte tempête qui souffle sur les Emirats arabes unis, ont annoncé les organisateurs.

«Par souci pour la sécurité des coureurs, il a été décidé d'annuler la quatrième étape et de tenir la dernière étape (samedi) à la date prévue», ont affirmé les organisateurs dans un communiqué cité par la chaîne Dubaï Tv/sport, qui assure la retransmission de la course.

Dans un premier temps, les organisateurs ont annoncé une modification du tracé de la quatrième étape pour ne pas exposer les coureurs à la tempête de sable qui sévit sur une partie du parcours.

Initialement, les coureurs devaient effectuer une partie des 170 km de l'étape entre Dubaï et le barrage de Hatta, sur un terrain plat et très exposé au vent. Dans un premier temps, les organisateurs ont décidé de raccourcir cette étape à 109 km et de la courir sur un circuit autour du barrage.

Mais les vents forts persistants dans la région, il a finalement été décidé d'annuler purement et simplement l'étape.

L'Allemand Marcel Kittel (Quick Step) est en tête de la course après trois étapes, dont il en a remporté deux au sprint. La dernière étape, longue de 124 km, doit se courir samedi dans la ville de Dubaï.

Signalons aussi que cette tempête de sable a également conduit les organisateurs du Dubaï Desert Classic de golf à annuler le 2e tour de leur épreuve. Seule la moitié des concurrents a pu arriver au bout du parcours de ce 2e tour.

