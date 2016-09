Il n'y a pas d'âge idéal pour prendre sa retraite. L'Apache l'a confirmé en déclarant qu'il pensait à prendre sa retraite à la fin de l'année, explique le média argentin Ole.

«Un joueur se fatigue au bout d'un moment. Je parlerai à ma famille et à mon club. Bien sûr que j'aimerais jouer toute la vie pour ce club (ndlr: Boca Juniors, son club formateur dans lequel il est retourné). Et ce qui me rend heureux, c'est d'entrer le dimanche à la Bombonera (le stade de Boca).

Rentré trop tôt au pays?

Et Tevez, qui a joué pour West Ham, les deux Manchester et la Juventus, de préciser: «En Europe, une fois que se termine le match, tu retournes à ta vie normal. Ce n'est pas le cas ici en Argentine. C'est impossible d'accompagner tes enfants chez les dentiste ou chez le docteur. On traite un joueur comme un nul puis comme le pape. Il n'y a pas de juste milieu.»

Eliminé en demi-finale de la Copa Libertadores avec Boca, l'attaquant a pris quelques jours de repos qui ont fait enfler la rumeur. Et cette question: Tevez est-il rentré trop tôt au pays, alors qu'il semblait au sommet de sa carrière avec la Juventus? (Le Matin)