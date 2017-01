Comment garder les pieds sur terre lorsqu'on devient titulaire avec l'Olympique de Marseille à 19 ans? Maxime Lopez, dont le talent a explosé au grand jour avec l'arrivée de Rudi Garcia au mois d'octobre (un but et deux assists en championnat), doit gérer cette situation complètement nouvelle.

Il est aidé par son entraîneur qui lui impose quelques mesures préventives. Ainsi, Lopez, nouvelle coqueluche du Vélodrome, doit se changer dans les vestiaires de CFA avant l'entraînement des pros. Sur cette vidéo diffusée par l'OM tv, on voit le jeune milieu de terrain et un autre espoir du club Boubacar Kamara s'habiller à l'écart.

«Le coach ne veut pas qu’on oublie d’où on vient. Il ne veut pas qu’on s’enflamme. Ce n’est que pour se changer de toute façon. On se change ici et on va direct rejoindre les pros. Ça ne change rien pour nous. L’important, c’est le terrain», déclare-t-il cité sur le site de RMC. (Le Matin)