La grave blessure de Zivko Kostadinovic, son excellent gardien du premier tour, a contraint Le Mont à s'activer sur le marché des transferts cet hiver. Très vite, les discussions ont commencé avec Anthony Favre, auquel il reste six mois de contrat avec le FC Zurich. Barré par Andris Vanins au Letzigrund, le Vaudois de 32 ans a accepté le challenge proposé par le club de Challenge League et était présent à la reprise de l'entraînement vendredi à Chavannes-près-Renens.

Anthony, vous avez décidé de privilégier le temps de jeu, en signant au Mont?

Il n'y a pas que ça. Déjà, je reviens en Suisse romande, après trois ans et demi passés en Suisse alémanique. Et je dois dire qu'un aspect qui a été très important, c'est de travailler avec John Dragani. Je suis heureux de le retrouver, j'ai beaucoup aimé jouer avec lui lorsqu'il entraînait le LS en 2010.

L'année où vous atteignez la finale de la Coupe de Suisse...

Exactement. Et puis, en signant au Mont, je vais retrouver le stade de Baulmes. C'est une jolie manière pour moi de boucler la boucle, puisque c'est là que j'ai débuté ma carrière professionnelle. J'y ai passé une année et demi et j'en garde aussi d'excellents souvenirs. Nous avions des résultats fantastiques avec un groupe de joueurs de la région, dans une ambiance vraiment parfaite. Je vais donc finir ma carrière professionnelle à Baulmes, là où elle a commencé.

C'est vrai? Vous n'allez pas rechercher un autre contrat en juin?

Je ne peux pas répondre oui ou non à 100%. Mais j'ai des projets et il est bien possible que les six mois à venir soient les derniers en tant que professionnel, oui.

Votre dernier challenge professionnel sera donc sans doute d'aider Le Mont à se maintenir.

On vient de parler des objectifs avec le président. L'idée, c'est de viser la 5e ou la 6e place et pour cela, il va falloir prendre un bon départ. On sait aussi que Schaffhouse, qui est en train de bien se renforcer, est à huit points derrière. L'idéal, ce serait vraiment de prendre des points tout de suite pour passer un quatrième tour vraiment serein.

Vous allez quand même fêter la promotion du FC Zurich, non?

On joue contre eux à six matches de la fin, donc j'aimerais autant que cela n'arrive pas lors de ce match-là, pour tout vous dire! Je suis sous contrat avec le FCZ jusqu'en juin et je vais continuer à les suivre, bien sûr. Je vais d'ailleurs aller assister à leur match de Coupe à Bâle, cela va être un grand moment. Mais toute ma concentration est désormais sur Le Mont.

(Le Matin)