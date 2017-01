On a bien compté: ils étaient quand même seize, dont plusieurs joueurs de l'Atlético, à tenter de prendre la pose figée du mannequin lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, alors forcément la performance collective a pu souffrir de quelques imperfections, de mouvements incontrôlés ici et là.

Mais pour l'essentiel, la chorégraphie d'Antoine Griezmann et des autres convives (on reconnaît notamment Gameiro et Godin...) est plutôt bien réussie. Et fournit au héros français de l'Euro une jolie carte de vœux...

Qu’en pensez-vous? Attention, on ne bouge plus...

(Le Matin)