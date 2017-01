Avant les Fêtes, Cohen Bramall n’était encore qu’un inconnu, défendant les couleurs du modeste club amateur de Hednesford Town, un club du Staffordshire évoluant en Northern Premier League Premier Division, l’équivalent de la 7e division anglaise - il y est classé 4e sur 24 équipes. Jeune défenseur de 20 ans, le bonhomme pointait aussi au chômage depuis son licenciement des usines du constructeur automobile Bentley.

Bramall avait certes beau être un anonyme aux yeux du grand public, il ne l’était déjà plus à ceux d’Arsène Wenger, le manager d’Arsenal, qui l’avait repéré suite à un bon tuyau. Après lui avoir offert un temps d’essai de 48 heures (deux entraînement avec les «Gunners» la semaine passée), le Français a été suffisamment convaincu par les prestations de sa dernière trouvaille pour lui proposer un contrat en bonne et due forme.

«C'est un rêve qui devient réalité. Je n'arrive pas à croire que je suis là aujourd'hui», a réagi l’heureux élu en paraphant mardi son contrat. Signer à Arsenal quand on a joué jusqu’à présent en 7e division, c’est comme si le FC Bâle, au niveau helvétique, choisissait de miser sur un élément sorti de 4e ligue régionale! Ou si le FC Sion allait chercher un joueur du FC Grône 2 pour se renforcer...

Arrivé en mai 2016 à Keys Park en provenance de Market Drayton Town, Cohen Bramall, lui, avait disputé 26 matches (1 but) sous le maillot des Pitmen avant de prendre la direction de l’Emirates Stadium. Arsenal a déboursé 40000 livres (environ 52000 francs) pour acquérir le jeune latéral. «J’étais estomaqué et j’ai saisi ma chance des deux mains. Je suis venu à Londres en voiture mercredi dernier, je me suis entraîné deux jours avec la première équipe et ils m’ont fait signer», raconte Bramall sur le site du club londonien. Interrogé sur son choix, Arsène Wenger a précisé que le dernier renfort des Gunners lui rappelait Ashley Cole, que personne n'a oublié à Arsenal...

(Le Matin)