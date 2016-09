Le défenseur du PSG Serge Aurier fait appel de sa condamnation à deux mois de prison ferme pour violences contre un policier lors d'un contrôle à la sortie d'une boîte de nuit parisienne le 30 mai, a annoncé son club lundi.

«Le club prend note de sa condamnation. Un appel a toutefois été formé à la sortie de l'audience par l'avocate du joueur», a réagi le PSG dans un communiqué, en ajoutant que «Serge Aurier bénéficie à nouveau de la présomption d'innocence dans l'attente de la décision de la Cour d'appel».

Sa condamnation n'ayant pas été assortie d'un mandat de dépôt à l'audience, rien n'empêche au plan judiciaire le footballeur de jouer son prochain match mercredi en Ligue des champions sur la pelouse du club bulgare de Ludogorets.

Une attitude professionnelle

En plus des deux mois de prison ferme, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné l'international ivoirien de 23 ans à 600 euros de dommages et intérêts pour les préjudices corporel et moral ainsi qu'à 1500 euros de frais de justice.

«Le club tient à souligner l'attitude professionnelle du joueur depuis son retour à l'entraînement le 4 juillet dernier. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain réaffirme son attachement au respect des forces de l'ordre et de leurs missions», a assuré le PSG.

L'altercation s'était déroulée lors du contrôle d'un véhicule dans lequel se trouvait Aurier par des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) au petit matin du 30 mai, à la sortie d'une boîte de nuit du VIIIe arrondissement de Paris.