On peut y voir un heureux présage sinon la voie à suivre pour les grands. En UEFA Youth League, le FC Bâle a étrillé cet après-midi les Bulgares de Ludogorets sur le score sans appel de 4-0 dans une compétition réservée aux joueurs de moins de 19 ans. On n’en demandera pas autant à partir de 20h45...

A lui seul, l’attaquant Atdhe Rashiti (17 ans) a inscrit trois buts aux 37e, 53e et 84e minutes, ce dernier but l’ayant été sur penalty. C’est déjà sur penalty que Manzambi avait corsé l’addition en réussissant le No3, tombé à l’heure de jeu. Dans l’autre match du groupe, Arsenal et le PSG ont partagé l’enjeu (2-2).

Au classement, les espoirs rhénans, avec 9 points, pointent à une magnifique 2e place, juste derrière le PSG qui en possède onze. Troisième, Arsenal n’en compte que six alors que les jeunes Bulgares sont nettement distancés (avec une seule unité au compteur). Puisse les joueurs d’Urs Fischer s’inspirer d’une entrée en matière aussi prometteuse... (Le Matin)