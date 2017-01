Souleymane Diawara, ancien joueur de Marseille et Nice notamment, a confié quelques anecdotes intéressantes sur ses années de succès à Bordeaux dans le magazine France Football.

Lorsqu'il arrive à Bordeaux en provenance de Charlton lors de la saison 2007/2008, son agent lui dit de se tenir tranquille sous les ordres de Laurent Blanc. «Souley, là c'est Bordeaux, c'est Laurent Blanc, donc on ne déconne pas, O.K?», raconte le Sénégalais en citant la discussion avec son agent.

«Je fais une bringue de chez bringue?»

Diawara suit les conseils et arrête de sortir. Mais ses performances sur le terrain ne sont pas à la hauteur. «Les quatre premiers mois, je suis nul, mais nul... Jean-Louis Gasset (l'entraîneur assistant) me convoque et me demande ce qui se passe», poursuit le retraité.

C'est là que l'entretien prend une tournure surprenante. «Ecoute-moi bien, tu vas reprendre ta vie de bâtard, le changement, le cocon, ce n'est pas pour toi. On est jeudi, c'est soirée étudiantes. Donc demain, je veux te voir mort à l'entraînement, c'est compris?», lui lance Jean-Louis Gasset.

«Je fais une bringue de chez bringue: la musique, les femmes, les verres, la totale, le lendemain je suis K.O complet. Et le dimanche, on gagne 3-0, je finis homme du match», conclut Diawara qui deviendra champion de France avec Bordeaux lors de la saison 2008-2009. (Le Matin)