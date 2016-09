Kilmarnock a encaissé six buts face au Celtic ce week-end. Mais les supporters du onzième du championnat écossais pourront se consoler avec le plus beau but de la septième journée, signé Souleymane Coulibaly.

Le jeune Ivoirien de 21 ans a d'abord réussi un crochet pour se sortir du marquage adverse avant de décocher une frappe instinctive à 40 mètres (!) des buts. Une trajectoire tendue qui n'a laissé aucune chance au gardien De Vries.

Grâce à ce but magnifique, Kilmarnock a ouvert le score avant d'encaisser six buts dans les 55 dernières minutes du match. (Le Matin)