Comme prévu, Cristiano Ronaldo, champion d'Europe avec le Portugal et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, a été récompensé du titre de joueur de l'année lors de la remise des Prix FIFA à Zurich. L'homme de Madère avait déjà reçu à la fin de l'année 2016 un nouveau Ballon d'Or.

Ronaldo, 31 ans, avait déjà reçu ce titre en 2008, 2013 et 2014.

«Merci beaucoup», a-t-il réagi, tout sourire. «C'était une année de rêve, ça ne fait aucun doute», avait-il dit auparavant. «Je suis très très fier, je dois dire un grand merci à tous les coéquipiers du Real Madrid et à mon équipe nationale du Portugal.».

Le Portugais s'offre ainsi un nouveau trophée, après le Ballon d'Or, remis le 12 décembre. Il y a en effet deux grandes distinctions cette année, puisque la FIFA a remis au goût du jour ses propres prix, après avoir mis fin à sa collaboration, instaurée en 2010 avec France Football, pour le Ballon d'Or.

Les autres finalistes étaient son éternel rival, Lionel Messi, sacré champion d'Espagne avec Barcelone, et le Français Antoine Griezmann, finaliste de la Ligue des champions avec l'Atletico Madrid et de l'Euro avec l'équipe de France, mais défait à chaque fois par... Cristiano Ronaldo en finale.

Le plus beau but de l'année

Un des récompenses les plus attendues de la soirée était le prix Puskas, qui consacre le plus beau but de l'année. C'est le Malaysien Mohd Faiz Subri qui a décroché ce trophée.

Ranieri préféré à Zizou

L'entraîneur de Leicester, Claudio Ranieri, a été sacré meilleur entraîneur pour l'année 2016, grâce à son titre de champion d'Angleterre décroché à la surprise générale la saison passée avec son club. «C'est une soirée incroyable pour moi, le simple fait d'être là avec toutes ces légendes», a salué l'Italien de 65 ans après avoir reçu son prix des mains de l'ancienne gloire du football argentin Diego Maradona. Il a été préféré à Fernando Santos (sélectionneur du Portugal) et à Zinédine Zidane (Real Madrid).

L'Atletico Nacional reçoit le prix du fait-play

L'équipe colombienne de l'Atletico Nacional, qui avait demandé à ce que la Copa sudamericana soit attribuée à l'équipe brésilienne de Chapecoense, décimée par un accident d'avion, a été récompensée du prix du fair-play. Alors que la petite équipe de Chapecoense se rendait en Colombie, fin novembre, pour disputer la finale de cette compétition, l'équivalent sud-américain de l'Europa League, son avion s'était écrasé. Le crash avait fait 71 morts, dont 19 joueurs du club. Dans la foulée, l'Atletico Nacional avait demandé à ce que le trophée soit remis à Chape, ce qui a été fait par la Confédération sud-américaine de football, le 5 décembre.

Le club de l'Atletico Nacional avait également rendu hommage aux victimes dans son stade, à l'heure prévue de la rencontre. Ses fans étaient invités à s'y rendre vêtus de blanc et avec des bougies, et avaient «partagé leur émotion et pleuré les vies perdues» aux côtés des supporters de Chapecoense qui s'étaient rendus sur place, a salué la Fifa dans un communiqué.

Carli Lloyd voit double

Déjà titrée l'an dernier, Carli Lloyd a été sacrée Joueuse de l'année 2016. L'Américaine a été préférée à Marta (Bré) et à Melanie Behringer (All), laquelle a pris sa retraite après son titre olympique avec l'équipe nationale allemande. Et c'est du reste la coach de la sélection allemande, Silvia Neid, qui a obtenu le titre de meilleur entraîneur féminine 2016.

Le onze de l'année très «espagnol»

Les joueurs du Real Madrid et de Barcelone occupent neuf des onze places de l'équipe de l'année 2016 de la FifPro, dont la composition a été dévoilée lors de cette soirée.

Le grand absent du choix du syndicat des joueurs professionnels (FifPro) est le Français de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, pourtant élu meilleur joueur de l'Euro avec l'équipe de France.

Mais la domination du Real, vainqueur de la Ligue des champions, et du Barça, champion d'Espagne, est totale, puisque Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, est le seul joueur à ne pas avoir porté le maillot d'une des deux formations. Le latéral gauche Daniel Alves évolue désormais à la Juventus Turin mais seulement depuis cet été et son transfert en provenance de Barcelone.

La composition du onze type: Manuel Neuer (GER/Bayern Munich) / Dani Alves (BRA/Juventus Turin), Gerard Piqué (ESP/FC Barcelone), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Marcelo (BRA/Real Madrid) / Luka Modric (CRO/Real Madrid), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Andres Iniesta (ESP/FC Barcelone) / Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), Luis Suarez (URU/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid).

Fans anglais et allemands salués

Enfin, du côté des meilleurs supporters, ce sont les fans de Liverpool et du Borussia Dortmund qui ont été désignés.

On notera également le trophée remis au Brésilien Falcao, star du football en salle, pour l'ensemble de sa carrière. (ats/afp/nxp)