Cristiano Ronaldo, qui a ajouté un trophée individuel supplémentaire à sa collection en étant élu meilleur joueur FIFA lundi soir à Zurich, a profité du tapis rouge tendu devant l'entrée des studios de la SSR pour, mine de rien, officialiser sa liaison avec Georgina Rodriguez.

Le couple avait été aperçu en novembre dernier à Disneyland Paris. Le magazine italien Chi avait été le premier à publier des photos de la star portugaise et de sa nouvelle conquête. «CR7» avait été reconnu même s'il portait une perruque, une casquette de baseball et des lunettes de soleil pour passer incognito.

Hier, le mannequin espagnol de 21 ans était bien au bras de son chéri, lorsque celui-ci s'est présenté au gala de la FIFA pour y recevoir sa récompense. On l'a même vue passer son bras autour des épaules de Cristiano Jr, le fils de la star, et poser aux côtés de la maman et des deux sœurs de son chéri.

Le doute n'est plus permis: Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez forment bien un couple.

(Le Matin)