Le défenseur Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) a été convoqué pour la première fois en équipe de France pour les matches de qualifications pour le Mondial-2018 contre la Bulgarie (7 octobre) et les Pays-Bas (10 octobre).

Le sélectionneur Didier Deschamps a également rappelé le capitaine et gardien Hugo Lloris, blessé le mois dernier, les attaquants Nabil Fekir et Kingsley Coman, les défenseurs Bacary Sagna et Jérémy Mathieu et le milieu Yohan Cabaye.

La présence de Laporte dans cette liste constitue une petite sensation. Le joueur de l'Athletic Bilbao, âgé de 22 ans, avait exprimé ces derniers mois sa frustration de ne pas être retenu en bleu et n'avait pas caché la possibilité d'opter pour la nationalité et la sélection espagnoles. Il profite des forfaits de Samuel Umtiti et d'Adil Rami pour intégrer la liste aux côtés de la charnière centrale titulaire Varane-Koscielny.

Fekir de retour

Sur le côté droit de la défense, Sagna retrouve sa place et rejoint Djibril Sidibé. Il n'y a pas de changement à gauche (Kurzawa, Digne).

Remis de sa blessure aux ischio-jambiers, Lloris revient logiquement mais la hiérarchie est bouleversée par rapport à l'Euro avec la promotion d'Alphonse Areola comme gardien no 3 en remplacement de Benoît Costil.

En attaque, Fekir, qui n'avait pas pu honorer sa sélection le mois dernier (genou), et Coman, lui aussi blessé à l'époque, rejoignent un groupe délesté d'Olivier Giroud (orteil).

Un quasi statu quo prévaut au milieu où Cabaye récupère sa position aux côtés des habituels Kanté, Matuidi, Pogba, Sissoko et Payet.

(ats/Le Matin)