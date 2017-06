Johan Djourou (défenseur): «On savait qu'on devait être patient et ne pas perdre la tête. Nous savions aussi que notre adversaire nous attendrait «très bas» sur le terrain. Nous sommes restés concentrés jusqu'au bout en livrant une prestation de grande qualité au niveau mental. Nous avons bien su nous adapter et sommes restés bien resserrés derrière.»

Granit Xhaka (milieu de terrain, auteur du premier but): «Nous avons livré un match sérieux face à une équipe très compacte. Je me réjouis bien sûr de mon but mais surtout de la performance collective. Nous avons évolué de façon concentrée. Un bon match!» (ATS/Le Matin)