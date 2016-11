En Norvège, une nouvelle façon de pratiquer le football a vu le jour ces derniers jours. Il s'agit du «drunk football», autrement dit le «football bourré». La règle est assez élémentaire: les joueurs ont l'obligation de débuter le match avec un gramme d'alcool dans le sang minimum.

Vu que leur taux d'alcoolémie ne doit pas descendre sous le gramme, ils continuent de boire comme des trous pendant le match. Ça donne lieu à des scènes assez surréalistes, voire cocasses...

On rappellera quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Même avec un... ballon, il convient de jouer - et boire - avec modération. Contrairement aux acteurs de cette vidéo déjà vue plus de 500000 fois en quelques heures...



Drunk Football par letribunaldunet (Le Matin)