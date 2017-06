Le but décisif d'Ola Toivonen, vendredi soir à la 94e minute du match contre la France, a donc précipité les Bleus en enfer... pendant que tout un pays exultait.

Et quand on évoque tout un pays, on y associe les trois présentateurs de la chaîne suédoise SportExpressen. Ceux ci - deux hommes et une femme - sont en effet devenus totalement hystériques lorsque le ballon frappé par le Suédois depuis son propre camp a franchi la ligne, après une mauvaise relance du gardien français Hugo Lloris.

La blonde présentatrice en a presque oublié que son sweat-shirt se relevait dangereusement, en direct sur le plateau...

Vous avez dit: supporters?

"VAAAAAD ÄR DET SOM HÄNDER??!!!" Studion i #expressenlive får fnatt totalt när Sverige gör 2-1 i sista sekunden från halva plan pic.twitter.com/Pawo6eI1Lc — SportExpressen (@SportExpressen) 9 juin 2017

(Le Matin)